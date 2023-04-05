مسئول حكومى يكشف: أسعار الذهب فى الأسواق مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر العادل

كتب مدحت وهبة

نصح ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين بالتريث عند شراء الذهب في الفترة الحالية، وعدم الإقبال على الشراء بشكل كبير، مؤكدا أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل، موضحا أن هناك عدم استقرار فى أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، وأن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا مفترض من 1900 إلى 1950 جنيه على حد أقصى .

ونصح "ناجى فرج" المواطنين بالاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع التي تصدرها البنوك لمواجهة حالة التضخم حيث تنتهج الحكومة سياسات حكيمة من أجل مقاومة التضخم ،لافتا الى أنه مع إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد مرتفع بدأت أسعار الذهب في الانخفاض، خاصة وأن الأسعار الحالية للمشغولات الذهبية في الأسواق مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر العادل متوقعا استمرار انخفاض أسعار الذهب للوصول للسعر العادل.