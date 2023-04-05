لمحة قانونية.. "إزاى تعمل توكيل إلكترونيا فى 4 خطوات"

كتب إيهاب المهندس

التوكيل هو إسناد أمر من الأمور يباشرها شخص نيابة عن أخر، كتوكيل قضايا لمحام أو قيام زوجة بالتصرف فى المال عن زوجها.

ويتم تحرير التوكيل طريق مكاتب توثيق الشهر العقارى، أو من خلال خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقعdigital.gov.eg، توفيرا للوقت والجهد.

وتوجد خطوات يجب اتخاذها لعمل توكيل رسمى عام شامل، وهو الذى يستلزم إحضار عدد من المستندات المطلوبة وهى :

1/ أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل

2 / فى حالة احتوائه على القضايا يجب أن يكون الوكيل محاميا أو قريبا حتى الدرجة الثالثة

ومن الممكن أن يحجز صاحب الخدمة من مكاتب الشهر العقارى موعد مسبق عن طريق تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، لحجز ميعاد فى الشهر العقارى ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة.

وتتمثل خطوات الحجز المسبق من على تطبيق أرغب فى عمل توكيل فى الآتى:

ـ تحميل التطبيق بكتابة الاسم "أرغب فى عمل توكيل" فى مكان البحث على المتجر الإلكترونى "play store"

ـ يطلب التطبيق من المستخدم بعد فتحه تشغيل خاصية تحديد الموقع "GPS"، ليقوم التطبيق بالبحث فى نطاق المكاتب القريبة من مكان المستخدم.

ـ يظهر على الشاشة أبرز المكاتب القريبة من المستخدم حيث يقوم باختيار أحد مكاتب التوثيق بالنقر على اسم المكتب

ـ تظهر بعد ذلك صفحة ملء البيانات الخاصة بالمستخدم المتضمنة الرقم القومى الخاص والتصنيف ونوع المحرر ويوم الحجز ويوم استلام المحرر