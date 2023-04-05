اليوم السابع
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"لصوص لكن ظرفاء".. أعاد المسروقات بعد ثلاث سنوات من سرقتها

الأربعاء، 05 أبريل 2023 06:00 م
"لصوص لكن ظرفاء".. أعاد المسروقات بعد ثلاث سنوات من سرقتها مجوهرات أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قصص مختلفة عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومى، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف فى شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدى، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التى يقدمها اليوم السابع تحت عنوان"لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة الرابعة عشر

في عام 2007 بالمكسيك قام شخص بسرقة 12 قطعة مجوهرات من منزل، ورغم أنه لم يكن كنزاً إلا أنها كانت تحمل لأصحابها قيمة عاطفية، فقد كان من بين المسروقات عقد من اللؤلؤ قدم لصاحبة المنزل من قبل أحد أقاربها منذ 30 عاماً.

وبعد 3 سنوات من السرقة فوجئ أصحاب البيت بطرد يحتوى على كل المسروقات التى سرقت منذ 3 سنوات وكان المرسل مجهولاً ولكن الطرد كان يحمل ورقة مكتوب بها "أرجو أن تغفرو لى، أنا آسف، لقد سرقت منكم، وقد حدثت لى أشياء سيئة بسبب هذا"، وقالت مالكة المنزل أنها لن توجه أى اتهام للسارق إذا عثرت الشرطة على هذا الرجل.


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