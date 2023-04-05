فيتامينات أساسية تساعد على نمو طفلك وزياده طوله

كتبت نهير عبد النبى

تسعى الأمهات دائما في البحث عن الأطعمة الصحية و الفيتامينات الهامة لدعم صحة الطفل ونموه وطوله بشكل صحي، وحسب ما ذكره موقع webmed في كثير من الحالات قد يكون السبب هو نقص الفيتامينات بينما لا يمكنك استخدام الفيتامينات بشكل مباشر لزيادة الطول، إلا أنها قد تلعب دورًا رئيسيًا في النمو والتطور.

تساعد في جعل عظام الطفل أقوى وأكثر صحة ومع ذلك، هذا ممكن فقط عندما تزود جسم طفلك بجميع العناصر الغذائية المطلوبة إلى جانب جميع الفيتامينات المطلوبة، حيث يحتاج الجسم إلى العديد من الفيتامينات مثل B1 وB2 و D و E و C..

ومن أبرز هذه الفيتامينات:

فيتامين د

هذا هو أهم فيتامين يساهم في جعل العظام قوية وطويلة عندما لا يحصل الإنسان على فيتامين (د) بالجرعة المطلوبة ، تضعف عظامه وأسنانه بصرف النظر عن أشعة الشمس ، التي تعد المصدر الرئيسي لفيتامين د ، يمكنك أيضًا زيادة تناولك من خلال تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي مثل الحليب المدعم بفيتامين د

فيتامين ب 1

يمكن أن يساعد هذا الفيتامين في دعم تحقيق الطول الأمثل بشكل غير مباشر لأنه يلعب دورًا حيويًا في دعم النمو والتنمية كما أنه يساعد في تنظيم عملية الهضم، و يساهم فيتامين ب 1 في الحفاظ على صحة القلب والجهاز العصبي.

فيتامين ب 2

يعرف الريبوفلافين أيضًا بفيتامين B2 إنه فيتامين مهم يساعد في زيادة الطول يدعم نمو العظام والجلد والشعر والأظافر، وتشمل الأطعمة الغنية بالريبوفلافين البيض والأسماك والحليب والخضروات ذات الأوراق الخضراء .

4. فيتامين ج

يعرف هذا الفيتامين أيضًا باسم حمض الأسكوربيك الذي يساهم في تقوية العظام والأسنان وتعزيز نموها ، وهو من مضادات الأكسدة الغنية التي تساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، المصادر الغنية لهذا الفيتامين هي الطماطم والبطاطا والحمضيات والتوت .

5: الكالسيوم

الكالسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم لتعزيز وتحسين نمو العظام، و يمكن أن يساعد تناول الكالسيوم بانتظام على طول عمر وقوة عظامك، المصادر الرئيسية للكالسيوم هي الحليب ومنتجات الألبان الأخرى ، ويمكن أيضًا الحصول عليها من مصادر غذائية أخرى مثل الملفوف والسبانخ ومنتجات الصويا المدعمة وخضار اللفت.