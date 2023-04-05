فاعل خير.. مبادرة لشباب شمال سيناء لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق مجموعة من شباب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، مبادرة فاعل خير.. شباب فى الخير"، لتجميع الملابس الزائدة عن الحاجة وإعادة تجهيزها وتغليفها وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا، قبل موعد حلول عيد الفطر.

وقال محمد السفير، من منسقى المبادرة، إن مجموعة من الشباب المتطوعين يقومون بتجميع الملابس من أهل الخير وغسلها وكيها وتصليحها إذا لزم الأمر، وعرضها أمام الأهالى فى مدينة بئر العبد ليكون متاح الحصول عليها مجانا، فضلا عن توصيلها لأسر فى منازلهم.

وأوضح أنه مع بداية شهر رمضان من كل عام، تنطلق المبادرة على مدار 20 يوما، ثم تبدأ مرحلة الغسل والكى والتصليح خلال الثلث الثانى من شهر رمضان، وقبل حلول العيد تبدأ عملية التوزيع.

وأضاف أن المبادرة انطلقت فى عام 2015 بتعاون ودعم من مجلس مدينة بئر العبد والنادى الرياضى ومؤسسات المجتمع المدنى ورموز وقيادات المدينة التنفيذية والشعبية، وتتواصل بدعم أهل الخير، ويقوم بتنفيذها نحو30 متطوعا يتواصلون مع الأسر، وتم تخصيص موقع فى وسط مدينة بئر العبد لأستقبال كل من يريد التبرع بالملابس الزائدة عن حاجته.

وأشار إلى أن المبادرة الخيرية كل عام تستهدف الوصول لـ 400 أسرة، ولا يتم قبول تبرعات مالية، ويستقبل فقط الملابس، والهدف هو إدخال الفرحة والسرور على الأسر التى قد تحول ظروفها دون توفير ملابس فى العيد، فضلا عن تحقيق فائدة المشاركة المجتمعية بين الأهالى والاستفادة من ما هو متوفر لديهم ويحتاجه غيرهم.

وقال إن أهالى مدينة بئر العبد وقراها يتجاوبون مع المبادرة، وحريصون على التسابق للمشاركة فيها، بينهم من يقدم التبرع، ومنهم من يقوم بجهود تطوعية فى المشاركة فى المبادرة وإحضار الملابس لمقر تجميعها، ومن يشارك فى عمليات التنظيف والتجهيز، ومن يقوم بالتوصيل للمنازل.