عقد اللقاء الجماهيرى بتعليم كفر الشيخ ووكيل الوزارة يشيد بمعرض ختام الأنشطة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز الإبداع والابتكار التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى مساء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وفوزى الطنوبى، مدير إدارة العلاقات العامة، وداليا عليبة، مديرة المركز، وأعضاء إدارة خدمة المواطنين، وعدد من أصحاب الشكاوى الذين تم استقبال طلباتهم، وبحث شكواهم وتوجيه كل للجهة المعنية، والبت فى جل ما تم عرضه من شكاوى، وأشاد الحضور بجدوى تلك اللقاءات الجماهيرية وحسن ترتيبها وتنظيمها بشكل يزيد من فعاليتها.

وأثنى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، بمعرض ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة شهداء الثورة الرسمية للغات التابعة لإدارة قلين التعليمية، وضم معرض الانشطة السنوى، أنشطة طلابية والأعمال الفنية والأعمال اليدوية من عدة مدارس بالمعرض.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد كشك، رئيس مجلس ومدينة قلين، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، ونجوى حمدى، مدير إدارة غرب كفر الشيخ، وهالة النواصره مدير إدارة قلين التعليمية، وفتحى عواد وكيل الإدارة، والسعيد طنطاوى، مستشار التعليم بالمديرية، وسماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومنصور الشاملين موجه عام المجال الصناعى، ونصر حميدة، موجه عام المعامل، وأعضاء مجلس الأمناء بالإدارة، وقيادات الإدارة التعليمية، ومديرى المراحل والموجهين.



جانب من معرض ختام الانشطة



وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بمعرض ختام الانشطة بقلين



جانب من الحضور في معرض ختام الانشطة



اللقاء الجماهيري بتعليم كفر الشيخ