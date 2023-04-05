ضبط 4 آلاف لتر سولار مدعم وطن مخللات مجهولة المصدر فى الغربية

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 4 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء وطن مخللات مجهولة المصدر خلال حملة بمركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومصانع المواد الغذائية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرع وسط وغرب الدلتا، ضمت السعودى الجارية، والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفر المرور عن ضبط محطة تموين سيارات بدائرة مركز كفر الزيات، وتم جرد الأرصدة والمطابقة على سجلات المحطة، وأسفر الجرد على وجود 4 آلاف لتر سولار مدعم تجميع بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك.

كما تم ضبط معمل مخللات وتعبئة والتحفظ على طن مخللات مجهول المصدر بدون أى بيانات تدل على المصدر والصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.