ضبط 30 طن دقيق وأعلاف وأسمدة وتحرير 3175 محضرا تموينيا بسوهاج خلال شهر مارس

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج تنفيذها حملات تموينية بتعاون مشترك ما بين المديرية ومديريات الأمن والصحة الطب البيطرى والزراعة وجهاز حماية المستهلك وذلك منذ بداية شهر مارس حتى نهايته 2023 حيث تم ضبط 11 طن أعلاف وأسمده وتم ضبط 19 طن دقيق وتم تحرير 3175 محضر مخابز ومطاحن وأسواق.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لـ "اليوم السابع"، أن هناك خطة للحملات التموينية على مستوى الإدارات بالمحافظة بمختلف المراكز تستهدف الأسواق من اجل ضبط الأسواق وتستهدف محلات الجزارة من أجل ضمان تقديم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين بالإضافة إلى حملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز جيد بتناسب مع الموصفات القياسية لرغيف الخبز وهناك حملات أيضا تم تنفيذها على العيادات والمعامل غير المرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك العيادات.

وأكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن من بين القضايا التموينية التى تم ضبطها من بينها ضبط 11 طن أعلاف وأسمدة وتم ضبط 19 طن دقيق وتم تحرير 3175 محضرا فى مجال المخابز وتنوعت المحاضر بين: خبز ناقص الوزن بإجمالى 465 محضرا وتصرف فى حصة الدقيق 160 محضر ومنشأة دون ترخيص ومواد غذائية مجهولة المصدر وتجميع بنزين وعدم القيد فى السجلات وعدم إعطاء بون صرف وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ووفى مجال الأسواق تم تحرير محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار ومحال دون ترخيص وحيازة سلع محظور تداولها وعيادات غير مرخصة ومعامل تحاليل تم تشميع تلك العيادات والمعامل بالاشتراك مع مديرية الصحة.

وأشار وكيل وزير التموين أنه تم ضبط 19 طن دقيق، وفى مجال المواد الغذائية تم ضبط 5 أطنان سكر، و372 زجاجة زيت، و4.7 طن مكرونة، و2.8 طن أرز، و1.2 طن بقوليات، وتم تجميع 222 بطاقة تموينية، و2.5 طن رده، و3 طن زيت، و20 شيكارة مسحوق عصير، و200 كرتونة عصير، و150 باكت مربى، و300 كرتونه خل، و20 كرتونة قهوه وزن الكرتونه 4 كيلو جرام، و3 طن زيت، و15 توب قماش لتصنيع المراتب، و20 كرتونه كبدة مجمدة، و25 كرتونة عصير، وطن لباد لتصنيع المراتب، و100 كرتونة كلور، و30 كرتونة جبنا، و50 شيكاره مكرونة، و40 كرتونة مقرمشات و270 عبوة عصير.

وفى نهاية التصريحات أشار محمد إبراهيم وكيل وزار التموين أن المديرية مستمرة فى أعمال الحملات على كافة الإدارات لضبط الأسواق والحد من الغش التجارى وغش السلع وضمان تقديم منتج سليم يتوافق مع المواصفات القياسية المقررة.