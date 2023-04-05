ضبط 289 قضية تموينية بمراكز وقرى أسيوط خلال أسبوع

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تحرير 289 قضية تموينية متنوعة خلال حملات تم شنها خلال أسبوع للتفتيش ومتابعة المحال والأسواق والمنافذ التجارية والجمعيات التعاونية والاستهلاكية بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار، لافتاً إلى المرور على المطاحن العامة والخاصة والهايبر ماركت والسوبر ماركت للتأكد من وجود كافة السلع الغذائية وانتظام الأسعار، بالإضافة إلى محطات الوقود وتمويل السيارات للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة في كافة المراكز، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين والمساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق.

وأضاف محافظ أسيوط، أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين (غلق تاجر تمويني في أوقات العمل ، عدم وجود بون صرف، غلق مستودع في مواعيد العمل، عدم حمل شهادة صحية ، خبر بلدي ناقص الوزن ، عدم وجود سجل زيارات ، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم وجود لوحة اعلان) وقضايا أخرى متنوعة، لافتاً إلى التنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والغرفة التجارية والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لمنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكداً استمرار ومواصلة الحملات التموينية وتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق، وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على ضبط الأسعار.