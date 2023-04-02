محافظ أسيوط يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالاستمرار في تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتوفير السلع الغذائية، وضبط الأسعار، والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة على أرض المحافظة، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك وحتى بعد عيد الفطر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق ونائب رئيس مركز ومدينة أبنوب وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالديوان العام.

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد إستهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي وضرورة التنفيذ الفعلي لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة وديوان عام المحافظة وجميع مباني مجالس المدن مشيرًا إلى تحمل كافة القيادات التنفيذية المسئولية عن تنفيذ تلك الاجراءات كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها وكذا الصالات المغطاة التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين وتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان عدم الازدواجية في التوزيع على المواطنين سعيًا لتحقيق العدالة وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين.

وأوضح المحافظ إنه تم التأكيد على استمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة في هذا الشأن وتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة لافتًا إلى أهمية تسهيل عملية الترخيص على المواطنين بدون أي اجراءات معقدة وتوحيد جهة إصدار التراخيص ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" والحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدى عليها أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

وفى نهاية اللقاء وجه المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة تسليم أثاث وتجهيزات المجمعات الخدمية بالقري المستهدفة طبقاً للمواصفات المتفق عليها في هذا الشأن لسرعة توصيل المرافق والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة .