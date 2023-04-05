ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 120 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بإحدى محلات السوبر ماركت بحي ثان، كما تم التحفظ على أسماك داخل الثلاجات التي تدار بدون ترخيص بكمية تقدر ب 1550 كيلو جرام، وأيضًا تم ضبط 50كيلو جرام من اللحوم بعضها منتهي الصلاحية وبعضها مذبوح خارج المجزر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 53 محضرًا تموينيًا، منهم 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع مجهولة المصدر، ومحضرًا ذبح خارج السلخانة، و محضرين سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، و8 محاضر عدم الإعلان عن مقرارات تموينية، ومحضرًا إدارة بدون ترخيص.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 6 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و15 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.





