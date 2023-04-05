ضبط المتهم بالتعدى على والدته العجوز بالخصوص بسبب الميراث

كتب إيهاب المهندس

عقب رصد تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. يتضمن طرد سيدة عجوز من مسكنها من قِبل أبنائها.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل "عجوز" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وطردها من مسكنها، والاستيلاء على المنقولات الخاصة بها ، وباستدعاء نجلها المذكور وسؤاله أنكر ذلك ، وأضاف بوجود خلافات بينه ووالدته وأشقائه على الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.