اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بالتعدى على والدته العجوز بالخصوص بسبب الميراث

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:39 م
ضبط المتهم بالتعدى على والدته العجوز بالخصوص بسبب الميراث حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقب رصد تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. يتضمن طرد سيدة عجوز من مسكنها من قِبل أبنائها.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل "عجوز" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وطردها من مسكنها، والاستيلاء على المنقولات الخاصة بها ، وباستدعاء نجلها المذكور وسؤاله أنكر ذلك ، وأضاف بوجود خلافات بينه ووالدته وأشقائه على الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


التعدي على والدته

اخبار الحوادث

ميراث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة