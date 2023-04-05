زيلينسكي: الأوضاع بالخطوط الأمامية في باخموت تزداد تعقيدا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن الأوضاع بالخطوط الأمامية في باخموت تزداد تعقيدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، أن الأولوية حاليا في باخموت ستكون الحفاظ على أرواح الجنود.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط مسيرة هجومية بولندية الصنع سقطت بالمنطقة المجاورة مباشرة لمحطة زابوروجيه النووية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن النظام الأوكرانى قام بمحاولة أخرى لمهاجمة المحطة بمسيرة مصنعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة.