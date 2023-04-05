وقال ممثل الحكومة الأوكرانية فى البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك- عبر تطبيق (تليجرام)- "تم إنهاء الاتفاق بين مجلس وزراء أوكرانيا وحكومة جمهورية بيلاروسيا بشأن التعاون فى مجال السياحة، الموقع في مينسك في 16 فبراير 2006"، وفقا لوكالة أنباء (يوكرن فورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء.

وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون للانسحاب من هذا الاتفاق، لن يؤثر اعتماد مشروع القانون على بيئة السوق وضمان حقوق ومصالح كيانات الأعمال والمواطنين والدولة.

وكانت أوكرانيا قد أنهت، فى وقت سابق، اتفاقات مع روسيا وبيلاروسيا بشأن التعاون في مجال البحث والإنقاذ الجوي.



