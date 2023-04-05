روسيا: مقتل 490 جنديا أوكرانيا فى دونيتسك وكراسنى ليمان

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 490 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وكراسني ليمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني على منطقة سيفرسك في دونيتسك، لافتة إلى تدمير 22 طائرة مسيرة أوكراني.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية ميج-29 في دونيتسك، مؤكدة تدمير 13 صاروخا من طراز هيمارس.

وفى وقت سابق أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاقية التعاون فى مجال السياحة مع بيلاروسيا.

وقال ممثل الحكومة الأوكرانية فى البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك- عبر تطبيق (تليجرام)- "تم إنهاء الاتفاق بين مجلس وزراء أوكرانيا وحكومة جمهورية بيلاروسيا بشأن التعاون فى مجال السياحة، الموقع في مينسك في 16 فبراير 2006"، وفقا لوكالة أنباء (يوكرن فورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء.

وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون للانسحاب من هذا الاتفاق، لن يؤثر اعتماد مشروع القانون على بيئة السوق وضمان حقوق ومصالح كيانات الأعمال والمواطنين والدولة.

وكانت أوكرانيا قد أنهت، فى وقت سابق، اتفاقات مع روسيا وبيلاروسيا بشأن التعاون في مجال البحث والإنقاذ الجوي.