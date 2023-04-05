رفع 366 حالة إشغال وتحرير 8 مخالفات بيئية فى حملة مسائية بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي بمحافظة الجيزة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، ومباحث المرافق، اليوم، حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والكافيهات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع 366 حالة إشغال بالطريق العام وتحرير 8 محاضر مخالفات بيئية لعدم وضع سلة قمامه أمام المحال التجارية، كما تم مراجعة تراخيص المحال والأكشاك في خط سير الحملة مع التوعية لاشتراطات الترخيص لكل نشاط، وذلك بشارع الثمار بجوار مسجد مصطفى محمود وشارع التحرير ومنطقة شارع سليمان جوهر وشارع السد العالي من ميدان الجلاء.

يُذكر أن حي الدقي شن مساء الأمس حملة مكبرة على شارع المدينة المنورة بجوار شارع جامعة الدول وكذا شارع محمد كامل مرسي، أسفرت عن رفع 166 حالة إشغال وتحرير 6 محاضر لكافيهات مخالفة، فضلا عن مراجعة تراخيص المحال التجارية في خط سير الحملة والتوعية لاشتراطات الترخيص لكل نشاط.