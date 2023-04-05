رادار المخالفات.. تعرف على مخالفات الشريحة الأولى بقانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور الجديد، مجموعة من العقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق.

وأقرت المادة 76 فى الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، ومن تلك المخالفات :

- عدم اتباع قواعد وآداب المرور بالقانون ولائحته التنفيذية

- عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية

- القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة

- التدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب

- عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير فى أثناء القيادة

- عدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر

- عدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر

- عدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر

- فتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجرة لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق

- ترك المركبة فى الطريق ومحركها بدون داع

- إلقاء فضلات ومخلفات قمامة من المركبة

- تعطيل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافى للرحلة

- تعطيل حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدميه للخطر

- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب

ولا يزال مشروع قانون المرور الجديد ، لم يتم إقراره حتى اللحظة وتوجد به العديد من المواد الرادعة للتصدى لمرتبكى المخالفات المرورية.