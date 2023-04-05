رئيس مجلس النواب الأمريكي يستقبل رئيسة تايوان

وكالات

استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إنج ون في مستهلّ اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين.



وأكد مكارثي أن الولايات المتحدة وتايوان سيواصلان العمل معاً لتعزيز الحرية والديمقراطية والسلام والاستقرار.



ورسمياً، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة للولايات المتّحدة، إنها مجرد محطة عبور "ترانزيت"، في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أميركا اللاتينية.