اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:26 م
رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومى للحضارة المصرية رئيس جمهورية قبرص
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف، اليوم، نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، التي رحبت بهم واصطحبتهم في جولة تعريفية داخل المتحف وما يحويه من مقتنيات أثرية فريدة.
 
وتضمنت الجولة قاعات العرض المختلفة، ومبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة والمسرح المكشوف، والمصبغة الأثرية الفريدة التي يعود اكتشافها للعصر الفاطمى.
 
كما اطلعتهم على الأنشطة الثقافية والتراثية والفعاليات والمعارض الفنية التي يحرص المتحف على تنظيمها بصورة مستمرة وإشراك مختلف الفئات المجتمعية بهدف نشر الوعي السياحي والأثري إلى جانب تعظيم الاستفادة والمنفعة وتطوير الإمكانات الاقتصادية للمتحف.
 
 كما قدم محمد مختار امين متحف شرحًا وافياً عن ما يضمه المتحف من قطع أثرية فريدة داخل قاعات العرض المركزى، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة وما يتفرد به المتحف من مجموعة من مومياوات ملوك وملكات مصر.
 
وفي نهاية الزيارة، أعرب رئيس جمهورية قبرص  عن إعجابه الشديد بالمتحف وطابعه المتميز عن باقي متاحف العالم حيث يحقق تكاملا ليس له مثيل من العراقة والتاريخ والتراث مع التطور التكنولوجي  والحداثة في طريقة العرض المتحفي.
 
 
8e2a8e6a-52d3-43dd-903b-2747c903671a
رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومي للحضارة

02329a71-80ab-43ff-b251-3dc7f79590d5
رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومي للحضارة

caebefb3-c267-482a-a204-af43b18eed8a
رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومي للحضارة
 

e754935d-c376-474c-b0a0-cff61f2ab615
رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومي للحضارة
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

مصر وقبرص

رئيس جمهورية قبرص يزور المتحف القومي للحضارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة