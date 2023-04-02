رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعى ويتابع أعمال الصيانة والتجديدات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعى، تفقد خلالها العيادات الخارجية، والعناية المركزة، ومركز الأورام، والمعامل، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومحاسبة المقصرين أينما وجدوا، ومتابعة سير العمل بالمستشفى والوقوف على أعمال الصيانة والتجديدات، رافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة والدكتور حاتم الجوهرى مدير المستشفى الجامعى.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، إن إدارة جامعة كفر الشيخ تولى اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفى للمواطنين على حد سواء، مشيراً أن ذلك يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى تعمل بالتوازى مع خطط ورؤية الدولة المصرية فى تحسين المنظومة الطبية فى مصر بوجه عام، مطالباً بمحاسبة أى مقصر فى أداء عمله أينما وجد، مشدداً على استمرار تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفائهم وعودتهم لديارهم سالمين.

وخلال الجولة قام الدكتور عبد الرازق دسوقى بتفقد العيادات الخارجية، وتمت متابعة سير العمل داخل العيادات بمختلف اقسامها، وتم التأكيد على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وسط الأطباء من أجل تبادل الخبرات والتعليم الطبى المستمر بين الأطباء وبعضهم البعض فى مختلف التخصصات الطبية.

أعقب ذلك تفقد العناية المركزة ومركز الاورام، ووقف رئيس الجامعة، على نسبة الإشغال بالنسبة لأسرة العناية المركزة ومركز الاورام، وشدد على أهمية التواجد والتفاعل السريع للأطباء كل فى تخصصه سرعة لإنقاذ حياة المريض، ثم تفقد المعامل ومطعم المستشفى الجامعى والمغسلة، وشدد على ضرورة وأهمية النظافة الدائمة والمستمرة ومتابعة أعمال الصيانة اللازمة للمستشفى وعمل كافة الاجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية لمستشفى كفر الشيخ الجامعى يتردد عليها حوالى ألف مريض يوميا، وتقدم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة فى كافة التخصصات، كما يضم المستشفى 434 سريرًا، 64 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات والتى تُعد من أحدث غرف العمليات عالميًا، فضلًا عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقًا للقياسات والمواصفات الطبية العالمية لتقديم خدمة طبية متميزة.