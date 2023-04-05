رئيس جامعة بنها يشارك الطلاب حفل إفطار جماعى ويكرم المشاركين بمبادرة "طلاب الخير"

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، فى حفل الإفطار الجماعى، والذى نظمته الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر بمجمع الملاعب بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، وأسرة طلاب من أجل مصر.

وخلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلاب ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان الكريم، معرباً عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، بتنظيم حفل الإفطار، موجهًا الشكر للقائمين عليه وللإدارة العامة للمدن الجامعية، مشيرا إلي حرص إدارة الجامعة على خلق جو أسرى لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منسوبي الجامعة والتواجد دائما في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

من ناحية أخرى، كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ومرافقوه الطالب إبراهيم عبد العزيز مقرر أسرة طلاب من أجل مصر وجميع طلاب الأسرة المشاركين في مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير" ، كما كرم رئيس الجامعة المراكز الأولى الفائزة في مسابقة عباقرة جامعة بنها للموسم الرابع.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن، مشيراً إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، واستغلال طاقاتهم واستثمارها فى مختلف المجالات.

وأثنى رئيس الجامعة على الطلاب المشاركين فى مبادرة "طلاب الخير في شهر الخير"، مضيفاً أن الجامعة تحرص باستمرار على دعم المبادرات الطلابية وتشجيع الطلاب والطالبات على الانخراط في العمل التطوعي والمساهمة في مختلف الأنشطة خاصة تلك التي من شأنها المساهمة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.