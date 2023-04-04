جامعة بنها تعلن تحديث البرامج التدريبية لهيئة التدريس

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وافق على تحديث مصفوفة البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تنمية قدرات هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لجميع الفئات المستهدفة كمتطلب للترقية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح الجيزاوى أن التحديثات جاءت على النحو التالي:

- للمعيد.. "أخلاقيات البحث العلمي، ومنهجية البحث العلمي، ومعايير الجودة في العملية التدريسية، ومهارات الاتصال الفعال، مهارات العرض الفعال، وتحليل البيانات، وإدارة الوقت وضغط العمل".

- المدرس المساعد.. "النشر الدولي للبحوث العلمية، وإعداد مشروعات البحوث التنافسية، واستخدام التكنولوجيا في التدريس، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، وإدارة المواقع الإلكترونية، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وآداب وسلوكيات المهنة".

- المدرس.. "التخطيط الاستراتيجي، ونظم الساعات المعتمدة، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والنزاهة والشفافية، وتسويق البحث العلمي".

- الأستاذ المساعد.. "التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية، والإدارة الجامعية، والجوانب المالية والقانونية في الجامعات، وإدارة الجودة الشاملة، وإدارة الفريق البحثي".

وأشار نائب رئيس جامعة بنها، أنه يأتي ذلك في إطار سياسة الجامعة لتنمية مهارات وبناء قدرات منتسبيها وعدم تكرار البرامج التدريبية من فئة لأخرى، مشيرا إلى أنه يبدأ اعتماد ذلك كمتطلب للترقية بداية العام الدراسي 2023 – 2024، وذلك بالإضافة للدورات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.