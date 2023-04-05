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رئيس جامعة المنوفية يشيد بحفل الإفطار الجماعى لأسرة طلاب من أجل مصر

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:40 ص
رئيس جامعة المنوفية يشيد بحفل الإفطار الجماعى لأسرة طلاب من أجل مصر جانب من الإفطار
المنوفية - محمود شاكر

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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور اسلام فيض الله رائد الأسرة المركزية ورواد الأسر بالكليات إفطارا جماعيا بالأمس فى تجمع طلابى كبير، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء الكليات.
 
وأشاد رئيس الجامعة بفكرة تنظيم هذا الإفطار من الأسرة الطلابية، بهدف إرساء مشاعر المودة والتآخى بين الطلاب تحت شعار إفطار رمضاني بروح الأسرة، مؤكدا دعمه الكامل لجميع الأسر الطلابية ولكافة الأنشطة الطلابية التى يتم تنظيمها للطلاب وتحفيزهم على المشاركة وإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم والسعى الدائم لإعداد كوادر طلابية قادرة على المضى بخطى سريعة نحو المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الرئيس للشباب.
 
 
 

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