594 مواطنا يستفيدون من فحص طبى فى قافلة حياة كريمة بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر ، توقيع الكشف الطبى على 594 مواطنا فى قافلة طبية خلال يومي 3 و 4 أبريل الجارى، بالوحدة الصحية لمنطقة الأمل بالقصير، ضمن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أنه تم اجراء الكشف وفحص وصرف العلاج مجانا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت اشراف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

كما شملت القافلة إجراء 86 فحصا معمليا، واجراء 11 اشعة وسونار، واجراء 46 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .





