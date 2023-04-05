اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تعلن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى فى سوريا إلى درجة سفير

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:54 م
تونس تعلن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى فى سوريا إلى درجة سفير وزير الخارجية التونسى نبيل عمار
وكالات

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أعلن وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية فى بلاده قررت تعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية فى سوريا، وتعيين سفير على رأسها.

وبحث عمار، في اتصال هاتفي مع نظيره السورى الدكتور فيصل المقداد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

من جانبه، أعرب المقداد عن تقدير بلاده لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفير، مشيراً إلى أن سوريا ستبادر خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، بحيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير أيضاً.

 


تونس

سوريا

تونس وسوريا

وزارة الخارجية التونسية



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