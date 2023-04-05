ترامب: الدولار ينهار ولن يكون العملة العالمية قريبا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، محذرا من أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.

وحسب موقع سبوتنيك، أضاف ترامب، مخاطبا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا "عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى".

وتابع "الولايات المتحدة في حالة فوضى. اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة.

وكان ترامب قد دفع، أمام المحكمة، مساء أمس، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وُجّهت إليه، وهي ناشئة عما يُعرف بـ"مدفوعات شراء الصمت" لعام 2016، في حين تُعدّ هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية تُوجه لرئيس أمريكي سابق.

وتتعلق القضية بمدفوعات، من خلال وسيط، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز؛ لشراء صمتها لإخفاء علاقة غرامية مزعومة مع ترمب، قبل انتخابات عام 2016.

كما انتقد الرئيس السابق، المدعي العام في نيويورك ألفين براغ؛ لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية التدخل في الانتخابات، دون تقديم أدلة.

وترامب يخوض سباق الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024. ومن المتوقع أن يعود إلى مسار حملته قريباً، غير أنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.