تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين سقطا من عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين نتيجة سقوطهما من عقار بمدينة أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

بإجراء التحريات تبين أن شخصين سقطا من العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي، ويستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.