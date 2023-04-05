اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين سقطا من عقار بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:50 م
تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين سقطا من عقار بمدينة 6 أكتوبر اسعاف -ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة شخصين نتيجة سقوطهما من عقار بمدينة أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخصين من عقار بمدينة 6 أكتوبر. 
 
بإجراء التحريات تبين أن شخصين سقطا من العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي، ويستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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