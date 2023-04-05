وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الأربعاء، أن الشركة الروسية تقدمت بطلب لتحويل 94.8 مليار روبل (ما يعادل 1.21 مليار دولار) للشركة البريطانية لقاء حصتها فى المشروع.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن شركة "نوفاتيك"، التي تعد ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، تقدمت في نفس الوقت بطلب شراء حصة تبلغ 27.5% تمتلكها شركة "شل" في المشروع الواقع في جزيرة سخالين بالشرق الأقصى الروسى، الذي يضم أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في روسيا. وكانت شركة "شل" أعلنت انسحابها من مشروع "سخالين-2" للغاز الطبيعى المسال العام الماضي بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب إطلاقها العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.