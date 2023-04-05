اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يتهم استخبارات غربية بالضلوع في "هجمات إرهابية" في روسيا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:08 م
بوتين يتهم استخبارات غربية بالضلوع في "هجمات إرهابية" في روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أجهزة استخبارات غربية لم يسمّها بالضلوع في "هجمات إرهابية" في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصرع مدوّن عسكري روسي شهير في تفجير عبوّة ناسفة في سانت بطرسبورج.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي نُقلت وقائعه عبر التلفزيون إنّ "هناك كلّ الأسباب للاعتقاد أنّ دولاً ثالثة وأجهزة استخبارات غربية متورّطة في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية" في روسيا كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وفى سياق متصل، اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الاتّحاد الأوروبي بـ"إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية" مع روسيا، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد في موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان جالاراج.
 
وقال الرئيس الروسي في خطاب في الكرملين إنّ "الاتّحاد الأوروبي أشعل فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا"، معرباً عن أسفه لأنّ العلاقات بين موسكو وبروكسل "تدهورت بشكل حادّ في السنوات الأخيرة".
 

 


روسيا

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الاستخبارات الغربية

الإرهاب فى روسيا

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