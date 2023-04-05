بدء نقل جثمان مدير أمن بورسعيد من الإسماعيلية لمسقط رأسه فى سوهاج

الإسماعيلية- صبرى غانم

تحرك منذ قليل موكب جثمان اللواء مدحت عبدالكريم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد من المجمع الطبي بالإسماعيلية إلى محافظة سوهاج مسقط رأس الفقيد وذلك لدفن جثمانه بسوهاج .

وكانت النيابة العامة قررت دفن جثمان مدير الأمن فور الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية عقب نقل الجثمان إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين إنهاء الإجراءات القانونية لدفن الجثمان.

وانتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، واستقبله المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

واستقبلت القيادات الأمنية بمديريتى أمن الإسماعيلية وبورسعيد أقارب مدير أمن بورسعيد من سوهاج لاستلام جثمانه من المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتعرض اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد لحادث انقلاب سيارته الملاكي على محور 30 يونيو عصر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن وفاته ونقل الجثمان إلى مستشفى التل الكبير.

وانتقلت القيادات الأمنية في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إلى مكان الحادث فور وقوعه على محور 30 يونيو، كما تابعت نقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

وتابع مدير أمن الإسماعيلية منذ وصوله كافة الاجراءات التى اتخذت مع فقيد الشرطة منذ لحظة وصوله إلى المجمع الطبى حيث تواجد الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحى بأقليم القناة.