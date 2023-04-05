اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء نقل جثمان مدير أمن بورسعيد من الإسماعيلية لمسقط رأسه فى سوهاج

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:02 م
بدء نقل جثمان مدير أمن بورسعيد من الإسماعيلية لمسقط رأسه فى سوهاج جانب من نقل الجثمان
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحرك منذ قليل موكب جثمان اللواء مدحت عبدالكريم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد من المجمع الطبي بالإسماعيلية إلى محافظة سوهاج مسقط رأس الفقيد وذلك لدفن جثمانه بسوهاج .

وكانت النيابة العامة قررت دفن جثمان مدير الأمن فور الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية عقب نقل الجثمان إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي  لحين إنهاء الإجراءات القانونية لدفن الجثمان.
 
وانتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، واستقبله المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية. 
واستقبلت القيادات الأمنية بمديريتى أمن الإسماعيلية وبورسعيد أقارب مدير أمن بورسعيد من سوهاج لاستلام جثمانه من المجمع الطبي بالإسماعيلية.
 
 
وتعرض اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد لحادث انقلاب سيارته الملاكي على محور 30 يونيو عصر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن وفاته ونقل الجثمان إلى مستشفى التل الكبير.
 
وانتقلت القيادات الأمنية في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إلى مكان الحادث فور وقوعه على محور 30 يونيو، كما تابعت نقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.
 
 
وتابع مدير أمن الإسماعيلية منذ وصوله كافة الاجراءات التى اتخذت مع فقيد الشرطة منذ لحظة وصوله إلى المجمع الطبى حيث تواجد الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحى بأقليم القناة.
 
 
نقل جثمان مدير أمن بورسعيد الراحل
نقل جثمان مدير أمن بورسعيد الراحل

 


الاسماعيلية

بورسعيد

مصرع مدير امن بورسعيد

محور 30يونيو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة