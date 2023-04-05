انقلاب سيارة تريلا محملة بـ60 طن أسمدة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

انقلبت سيارة نقل تريلا على طريق الديسة ناحية مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، محملة بـ60 طن من الأسمدة، ما أدى إلى توقف وتعطل حركة المرور بسبب هبوط جزئي فى الطريق.

وقد تلقت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الدقهلية، إشارة تفيد انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالأسمدة الزراعية على الفور تحرك المحاسب متولى عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وعاطف فؤاد نائب رئيس المركز، والجهاز المعاون إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب السيارة المحملة بالأسمدة أثناء سيرها على الطريق بمدخل قرية الديسة دون حدوث أى إصابات وخسائر فى الأرواح.

وخلال ذلك تم رفع حمولة الأسمدة بالكامل المقدرة بـ 60 طن من قبل أهالى وشباب القرية وجارى إعادة رفع السياره وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات العابره للقرية بواسطة لودر ومعدات مجلس المدينة وحفار أحد الأهالى وبمشاركة المجتمع المدنى.

وعلى الفور وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث وضرورة التحرك الفورى لإدارة الأزمة لتقليل نسبة الخسائر، وفتح الطريق مرة اخرى.