انطلاق أنشطة خيمة الشباب والرياضة الرمضانية فى مركز شباب العريش

تنطلق اليوم فى مدينة العريش بشمال سيناء خيمة الشباب والرياضة الرمضانية، حيث قال ناصر العزازى، مدير مركز شباب مدينة العريش، أنه سيتم اليوم الأربعاء افتتاح الخيمة الرمضانية بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة ورموز المحافظة.

وأشار العزازى، إلى أن الخيمة تستقبل أهالى مدينة العريش لمشاهدة عروض فنية وثقافية منوعة تقدم بداخل الخيمة مساء كل يوم.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرار فعاليات مباريات الدورات الرمضانية التى تنظم فى مركز شباب الشهداء التابع لإدارة شباب رمانة، وأقيمت 4 لقاءات تحت 15 عاما، تقابل فريقا الابطال وفريق نجوم سيناء، وانتهت بفوز الابطال 1/5، والمستقبل والفيروز انتهت بالتعادل 1/1، والأسود ونجوم سيناء 2/3للاسود، والمرحلة الثانية تحت 12عام، تقابل فريقا أكتوبر ورمضان انتهت بالتعادل 0/0، والفتح والمجد انتهت بفوز الفتح0/2.

كما بدأت إدارة شباب بئر العبد فاعليات الدورة الرمضانية بمركز شباب بئر العبد بمشاركة " 265 " لاعبا، وحقق فريق مركز شباب الخربه فوزا بنتيجة 1 / 0 على النادى الرياضى، وحقق فريق يوسف جو ق فوزا على فريق المستقبل 9 / 1، وتحت شعار" الرياضة اخلاق وتعارف" تم افتتاح الدورة الرمضانية لمركز شباب بئر العبد لكرة القدم الخماسى، وشهد مركز شباب النصر فاعليات الدورة الرمضانية المتعددة فى إطار خطة المركز لشهر رمضان فى العاب قدم خماسى وتنس طاولة وبلياردو شطرنج.

وأطلق مركز شباب "سالم الهرش" بشمال سيناء، دورة رياضية رمضانية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية تحت عنوان "الوفاء للشهداء".

وقال مصطفى موسى نصار، مدير مركز شباب سالم الهرش بقرية 30 يونيو بمركز بئر العبد، انه تم انطلاق الدورة الرمضانية للمرحلة الابتدائية بالمركز، وتديرها لجنة برئاسة كرم الهرش، والمنسق ممدوح سالم، لافتا إلى أن عنوان الدورة "الوفاء للشهداء"، ويشارك فيها 143 لاعبا يمثلون 8 فرق مرحله إعدادية، و8 فرق مرحلة ابتدائية من الصف الرابع إلى السادس، و4 فرق من الصف الأول للثالث، و6 فرق للمرحلة الثانوية.

وأشار إلى أن الدورة تجرى على ملعب مركز شباب سالم الهرش، وبحضور جماهيرى لافت مساء كل يوم، والهدف من الدورة ترسيخ مفهوم ما قدمه الشهداء من أجل الوطن فى عقول الفتيان والشباب الصغار من خلال تنافسهم الرياضى وأن يبقى اسم الشهيد عالقا فى أذهانهم.