اليوم السابع
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الأحد، 02 أبريل 2023 06:00 م
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مطبخ الخير بالعريش يوفر 750 وجبة إفطار يومية لمائدة الرحمن والأسر بشمال سيناء

الأحد، 02 أبريل 2023 06:00 م
مطبخ الخير بالعريش يوفر 750 وجبة إفطار يومية لمائدة الرحمن والأسر بشمال سيناء وجبات مطبخ الخير
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يواصل 20 متطوعا بشمال سيناء طوال شهر رمضان، عملهم فى توفير 750 وجبة إفطار و150 وجبة سحور، على مائدة الرحمن بوسط مدينة العريش، وللأسر فى المنازل بقرى وأحياء بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد.
 
قالت "صابرين رمضان فهمي"، المشرف على فريق العمل، ومسئول الجمعية الأهلية المنسقة لتوفير الوجبات، أن مطبخ الخير ينفذ حملة افطار صائم، بدعم وتوفير مكوناتها بشراكة مع مؤسسات مجتمعية.
 
اضافت انه تم إقامة مائدة رحمن بجوار مسجد النصر وسط مدينة العريش تستقبل الصائمين يوميا، وفيها تم تخصيص ركن لذوى الهمم، وعلى مائدتها يتم توفير 500 وجبة، ويتم توزيع 250 وجبة على الأحياء وقرى بنطاق مراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد بتعاون مع قيادات ورموز مجتمعية بهذه الأماكن.
 
واشارت أن فريق عمل المتطوعين يتكون من 20 شابا، يبدأون عملهم من مطبخ الخير وفيه يتم يوميا اعداد الوجبات وتجهيزها وتغليفها، ثم مرحلة نقلها لتصل للأسر فى المنازل، وتصل للمائدة، وتتكون وجبة الإفطار من دواجن ولحوم وارز وسلاطات وبطاطس وفاكهة وتمر ومياه، مع مراعاة تجهيز 150 وجبة سحور لتوزيعها مكونة من بيض مسلوق وجبن وفول مطهى وزبادى على الأسر الأولى بالرعاية.
 
وأكدت أن جميع مايقدم من وجبات هى مجانية ويراعى فى اعدادها كافة معايير السلامة الصحية ويقوم بطهيها متخصصين، وان طبيعة عملهم خيرى تطوعى، ويحرصون على أن يقوم فريق العمل بالوصول للمستحقين ممن سبق وتم اعداد كشوف بأسمائهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وتحت إشراف محافظة شمال سيناء.
 
وتابعت انهم يواصلون رسالتهم طوال شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات الدولة التخفيف عن الأسر ومشاركة مجتمعية بفرحة شهر رمضان، مشيرتا انه إلى جانب تنفيذ حملة إفطار صائم يقوم فريق المتطوعين بتنفيذ فعالية قيم وحياة وتستهدف الأطفال بمسابقات لتحفيظ القرآن الكريم.
 
اثناء العمل فى الطبخ
اثناء العمل فى الطبخ

التجهيز للوجبات
التجهيز للوجبات

الخيمة فى انتظار الصائيمن
الخيمة فى انتظار الصائيمن

جانب من الوجبات
جانب من الوجبات

خيمة مائدة الرحمن بالعريش
خيمة مائدة الرحمن بالعريش

من الوجبات المنقوله للمناطق
من الوجبات المنقوله للمناطق

نقل الوجبات للبيوت
نقل الوجبات للبيوت

وجبات جاهزة
وجبات جاهزة

 


شمال سيناء

افطار صائم

العريش

مطبخ الخير

الشيخ زويد

بئر العبد



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