ولم يوضح ماتسونو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" - الدول التي ستتلقى هذه المساعدة الجديدة من اليابان، لكن مصادر حكومية قالت إنه من المرجح أن تُقدَم المساعدات على الفلبين وماليزيا.

يشار إلى أنه تم إنشاء إطار العمل الجديد المسمى "المساعدة الأمنية الرسمية"، بناء على الأهداف المحددة في استراتيجية الأمن القومي، وهي المبادئ التوجيهية للسياسة طويلة الأمد لليابان التي حدّثها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في ديسمبر من العام الماضي.

وبموجب هذا الإطار، ستدعم اليابان الدول النامية في المجالات التي لا تغطيها مساعدات التنمية الرسمية، والتي تقتصر على الأهداف غير العسكرية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن البرنامج يستهدف المراقبة البحرية والجوية والاستجابة للكوارث وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.