اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:48 م
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"المرور" تحرر 72 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:27 م
"المرور" تحرر 72 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة رجال المرور - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (72383) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (13275) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجح رجال المرور في ضبط (365) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) دراجات نارية مخالفة، و(26) مخالفة موقف عشوائى، و(5) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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