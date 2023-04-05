المؤبد غيابيا لعاطل لحيازته حشيش وأقراص مخدرة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار ابراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة المتهم " أ.م.ع" غيابيا بالسجن المؤبد وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 34879 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول يفيد ،بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، أنه بناء علي التحريات بقيام المتهم "أ.م.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وابصرته محرزا سلاح أبيض يلوح به، وتم ضبطه وانتزع السلاح من يده وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 22 قطعة حشيش وعدد 5اقراص ابتريل هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات ،بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجزئه تجارته الغير مشروعة ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة ، تبين أن فارغة علبة السجائر بداخلها 22 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 10.47 جراما ،وأن عدد 5 أقراص داخل غلافها الدوائي تحوي علي مادة كلونازيبام المخدر ومدرجة بالجدول، فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.