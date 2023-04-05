القبض على نصاب يمارس أعمال الدجل والشعوذة فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط ("القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها- مقيم بمحافظة الدقهلية)، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.