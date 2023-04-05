الرئيس القبرصى خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي: رمضان كريم

كتب أحمد عرفة

وجه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى على حسن الاستقبال والترحيب، مرددا عبارة "رمضان كريم"، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قصر الاتحادية.

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفى أن مصر تستضيف اليوم 7 ملايين لاجئ، لافتا إلى أن مصر لا تتلقى أي أموال ولا دعم بخصوص اللاجئين، من الاتحاد الأوروبى.

وطالب الرئيس القبرصى، الاتحاد الأوروبى بضرورة الاعتراف بالدور الذى تقوم به مصر في استضافة اللاجئين.



استقبال الرئيس السيسي للرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى فى قصر الاتحادية



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى والوفد المرافق له



الرئيس السيسي والرئيس القبرصى



الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص



الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس



الرئيس السيسي يرحب برئيس قبرص



الرئيس القبرصى في ضيافة الرئيس السيسي



الرئيسان السيسي والرئيس السيسي ونيكوس خريستودوليديس يستعرضان حرس الشرف



المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي والرئيس القبرصى



حرس الشرف بقصر الاتحادية



مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصى