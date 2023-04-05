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الرئيس السيسى: أطلعت رئيس قبرص على مساعينا نحو تسوية عادلة لقضية سد النهضة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:59 م
الرئيس السيسى: أطلعت رئيس قبرص على مساعينا نحو تسوية عادلة لقضية سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ناقش مع نظيره القبرصي ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى، نيكوس خريستودوليديس أنه أطلع  الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.

 

وتابع الرئيس السيسى: اسمحوا لي ختاماً أن أرحب بكم مجدداً في القاهرة، معرباً عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيداً من الزخم لشراكتنا الاستراتيجية وللصداقة التقليدية التي تجمع بين شعبينا وبلدينا.

 

استقبال الرئيس السيسي للرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص
استقبال الرئيس السيسي للرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص

 

الرئيس السيسي والرئيس القبرصى فى قصر الاتحادية
الرئيس السيسي والرئيس القبرصى فى قصر الاتحادية

 

الرئيس السيسي والرئيس القبرصى والوفد المرافق له
الرئيس السيسي والرئيس القبرصى والوفد المرافق له

 

الرئيس السيسي والرئيس القبرصى
الرئيس السيسي والرئيس القبرصى

 

الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص
الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص

 

الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس
الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس

 

الرئيس السيسي يرحب برئيس قبرص
الرئيس السيسي يرحب برئيس قبرص

 

الرئيس القبرصى في ضيافة الرئيس السيسي
الرئيس القبرصى في ضيافة الرئيس السيسي

 

الرئيسان السيسي والرئيس السيسي ونيكوس خريستودوليديس يستعرضان حرس الشرف
الرئيسان السيسي والرئيس السيسي ونيكوس خريستودوليديس يستعرضان حرس الشرف

 

المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي والرئيس القبرصى
المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي والرئيس القبرصى

 

حرس الشرف بقصر الاتحادية
حرس الشرف بقصر الاتحادية

 

مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصى
مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصى

 

مؤتمر صحفي مشترك فى الاتحادية
مؤتمر صحفي مشترك فى الاتحادية

 


الرئيس السيسى

مصر

رئيس قبرص

نيكولاس حريستودوليدس

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