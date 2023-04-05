الداخلية تضبط المتهم ببيع أسلحة عبر "تيك توك"

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم النصب عبر شبكة الإنترنت، حيث نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بعرض مقاطع فيديو عبر موقع "تيك توك" يروج خلالها لبيع الأسلحة البيضاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بنشر مقاطع مرئية قصيرة تتضمن صور لأسلحة بيضاء والترويج لبيعها بمقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وإيهامه للمواطنين بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بقصد النصب والاحتيال لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.