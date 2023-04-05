الخارجية الروسية معلقة على محاكمة ترامب: "أزمة الليبرالية"

وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن صراحة عن ترشحه للانتخابات المقبلة، يشير إلى أزمة بالأيديولوجية الليبرالية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاراوفا،"هذا ما يسمى بأزمة الليبرالية.. يحدث هذا عندما يكون النظام الذي من المفترض أنه قائم على أفكار الحرية والمساواة، حيث يمنع أي أمر من شأنه تقييد حرية التعبير أو تقييد الحقوق.. وينتهي إلى إنكار الذات والتهام مبادئه".

ووجهت محكمة مانهاتن الجنائية، يوم الثلاثاء، لوائح اتهام ضد ترامب في 34 تهمة، في سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة.

وفي كل لائحة تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي بـ "تزوير سجلات تجارية" بغرض "الاحتيال ونية ارتكاب جريمة أخرى".

ودافع ترامب عن براءته من التهم الموجهة ضده، وتم الإفراج عنه من المحكمة، فيما صرح محاميه جو تاكوبينا، بأن التهم الموجهة إلى موكله لا تستند إلى حقائق.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2024.

وصرح خبراء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يزال من الممكن انتخابه رئيسا حتى لو أدين، لكن الخبراء يقولون إن هناك أسبابا عملية يمكن أن تجعل الأمر تحديا.