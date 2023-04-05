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الحكومة تعلن الإثنين 17 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:32 م
الحكومة تعلن الإثنين 17 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

اجازة شم النسيم

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

شم النسيم

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