التشيك: أكثر من 325 ألف لاجئ أوكراني يتمتعون بالحماية المؤقتة في البلاد

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أعلنت وزارة الداخلية التشيكية ، اليوم الأربعاء ، أن أكثر من 325 ألف لاجئ أوكراني يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في البلاد، وذلك وفق إحصاءات بداية أبريل الجاري.



وأوضحت إدارة اللجوء والهجرة بالوزارة أن هذا العدد يشمل الأوكرانيين الذين مددوا التأشيرات الممنوحة لهم سابقا بالإضافة إلى الذين تقدموا بطلبات لأول مرة هذا العام، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي".



وأوضح الراديو أن ثلثا اللاجئين من النساء، مضيفا أن مدن "براغ" و"برنو" و"بلزن" هي المدن التي تستضيف معظم اللاجئين الأوكرانيين ذوي الوضع الخاص والمتاح لهم التمتع بالتأمين الصحي العام والتعليم والحصول على العمل.