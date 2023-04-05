التخطيط: 42 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة فى محافظة الجيزة

كتبت أسماء أمين

تعمل الدولة المصرية على تحسين حياة المواطنين فى الريف المصرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتى ساهمت فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وعن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة وفقًا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى بلغت 42 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 787 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 9 وحدات إجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة اسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسي، 66 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم، وإنشاء 7 أسواق، 8 مواقف، علاوة على 42 مشروع كهرباء.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة الجيزة في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 2,3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 85 مشروعًا، إلى جانب تنفيذ 54 مشروعًا في قطاع التعليم العالي، و 14 مشروعا تنمويا في مجال التعليم قبل الجامعي.

عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 557 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 22/2023 تبلغ 76 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".