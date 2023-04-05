وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنه "من المقرر أن يسافر بايدن أولاً إلى بلفاست بأيرلندا الشمالية في الفترة من 11 إلى 12 أبريل للاحتفال بالتقدم الهائل منذ توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة "بلفاست" قبل 25 عامًا وللتأكيد على استعداد الولايات المتحدة لدعم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لأيرلندا الشمالية لصالح جميع المجتمعات".

وبحسب البيان، يتوجه الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أيرلندا في الفترة من 12 إلى 14 أبريل، لمناقشة سبل التعاون الوثيق بشأن النطاق الكامل للتحديات العالمية المشتركة.

ومن المقرر أن "ينخرط بايدن خلال زياراته المرتقبة في العديد من اللقاءات، بما في ذلك في دبلن ومقاطعة لاوث ومقاطعة مايو، حيث سيلقي خطابًا للاحتفال بالعلاقات العميقة والتاريخية التي تربط بلدانهم وشعوبهم".

