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البث المباشر للمؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس السيسى ونظيره القبرصى

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:51 م
البث المباشر للمؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس السيسى ونظيره القبرصى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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ينقل اليوم السابع، المؤتمر الصحفى المشترك بين بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس، والذى يزور مصر في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسا للبلاد.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، عن تطلعه إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 


 

وقال خلال حوار أجرته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أتطلع إلى لقاء صديقي الرئيس عبدالفتاح السيسي. وزيارة مصر مهمة جدا وهي الثانية لي للخارج بعد زيارتي لليونان، وهذا ليس مصادفة بل له رمزيته المهمة».

 

وأكد أن المباحثات سوف تتضمن عدة مواضيع مهمة جدا حول العلاقات الثنائية، والتي وصفها بالممتازة، والتي يسعى لدعمها أكثر وأكثر، «خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والدفاع والأمن، كما أن الأحداث ستقودنا لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية».

 

 


الرئيس السيسى

مصر

رئيس قبرص

نيكولاس حريستودوليدس

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