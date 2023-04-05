وأكد الهلال الأحمر الفلسطينى، في بيان صحفي، أن طواقمه تعاملت مع 12 حالة اختناق بالغاز حتى الآن، وما زالت المواجهات مُستمرة.

وشارك عشرات الشبان وسط مدينة نابلس بمسيرة منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته بمدينة القدس المحتلة.