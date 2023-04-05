قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مسيرة في بلدة "بيتا" بجنوب مُحافظة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية، خرجت لمؤازرة أهل القدس والمرابطين فى المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للمسجد والاعتداء عليهم.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطينى، في بيان صحفي، أن طواقمه تعاملت مع 12 حالة اختناق بالغاز حتى الآن، وما زالت المواجهات مُستمرة.
وشارك عشرات الشبان وسط مدينة نابلس بمسيرة منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته بمدينة القدس المحتلة.
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