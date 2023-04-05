الإمام الأكبر يوجِّه بتقديم 1000 وجبة إفطار لطلاب جامعة الأزهر بالحسين

كتب لؤى على

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوزيع 1000 وجبة إفطار على طلاب جامعة الأزهر بالحسين، وذلك لغير المقيمين بالمدن الجامعية؛ تيسيرًا عليهم من الانتقال إلى مقر جامعة الأزهر بمدينة نصر لتناول الإفطار الجماعي الذي تنظمه الجامعة بالحرم الجامعي هناك.

وكان شيخ الأزهر، قد وجَّه جامعة الأزهر بتنظيم إفطار جماعي لطلاب الجامعة غير المقيمين بالمدن الجامعية؛ وذلك تيسيرًا عليهم حتى يتمكنوا من التفرغ للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلي (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ في عدد من الكليات خلال الأيام القادمة.