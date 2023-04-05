اليوم السابع
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الإمام الأكبر يوجِّه بتقديم 1000 وجبة إفطار لطلاب جامعة الأزهر بالحسين

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:42 ص
الإمام الأكبر يوجِّه بتقديم 1000 وجبة إفطار لطلاب جامعة الأزهر بالحسين فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوزيع 1000 وجبة إفطار على طلاب جامعة الأزهر بالحسين، وذلك لغير المقيمين بالمدن الجامعية؛ تيسيرًا عليهم من الانتقال إلى مقر جامعة الأزهر بمدينة نصر لتناول الإفطار الجماعي الذي تنظمه الجامعة بالحرم الجامعي هناك.
 
وكان شيخ الأزهر، قد وجَّه جامعة الأزهر بتنظيم إفطار جماعي لطلاب الجامعة غير المقيمين بالمدن الجامعية؛ وذلك تيسيرًا عليهم حتى يتمكنوا من التفرغ للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلي (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ في عدد من الكليات خلال الأيام القادمة.
 
الجدير بالذكر يواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏
 

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