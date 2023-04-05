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الأعلى للجامعات: استقبال طلبات معادلة الدرجات الأجنبية عبر البريد السريع فقط

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:18 ص
الأعلى للجامعات: استقبال طلبات معادلة الدرجات الأجنبية عبر البريد السريع فقط وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد المجلس الأعلى للجامعات ، أن استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية سيكون عن طريق خدمة البريد السريع فقط، وذلك  اعتبارأ من تاريخ 14/4/2023 ، مؤكدا أنه لن يتم استلام أو متابعة هذه الطلبات بمقر امانة المجلس الأعلى للجامعات.
 
وأشار المجلس الأعلى للجامعات فى بيان له، أن الطلبات المقدمة للمعادلة ستتم كافة التعاملات بخصوصها عن طريق برنامج المعادلات الإلكتروني (استفسارات بخصوص كيفية التقدم – متابعة تطورات حالة الطلب – اي استفسارات أخرى) ، مشيرا إلى أنه انه سوف يكون متاحاً متابعة الموضوع بمجرد فتح حساب على موقع برنامج المعادلات الالكتروني وذلك من خلال:
 
1- تقديم استفسارات (عن طريق تحديد نوع المشكلة سواء كانت متعلقةبإدخال بيانات الدرجة العلمية أوبرفع الملفات أو سداد المصروفات المطلوبة، ومن ثم كتابة وصف المشكلة والاضافة). 
 
2- من خلال الدعم المباشر (Chat)   مع أحد موظفي ادارة المعادلات وكتابة المشكلة وتلقي الرد مباشرة.
 
وأكد المجلس الأعلى للجامعات ، أنه سوف يتم الرد على الطلبات خلال يومين عمل.
 
 

المجلس الأعلى للجامعات

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