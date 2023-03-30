"اختيار القيادات الجامعية" تلتقى اليوم المرشحين لرئاسة جامعتى السادات والسويس

كتب محمد صبحى

تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية ب المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقوائم النهائية لرئاسة جامعتى مدينة السادات والسويس وذلك بحسب الجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات.

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة مدينة السادات بعد فحص الطعون وجاءت الأسماء كالأتى:-

1-الدكتورة نهاد محمد كمال

2-الدكتور شادن معاوية

3-الدكتور سعيد فاروق

4-الدكتور شعبان محمد

5-الدكتورة منال أحمد إبراهيم

6-الدكتور محمد ياسر

7-الدكتور علاء الدين حسين

8-الدكتور أحمد إبراهيم

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لجامعة السويس وجاءت كالأتى:-

1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد

2-الدكتور محمد مازن جلال

3- الدكتور سعيد حامد عبادي

4-الدكتورة منال رشاد

5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود

6-الدكتور يحيي يوسف

7- الدكتور أشرف محمد أحمد

8- الدكتور شريف محمد فهمي

9-الدكتور علي حسن علي

10- الدكتور وائل السيد إبراهيم

11- الدكتور أحمد سعيد أمين